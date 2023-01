PSG : le point mercato de Christophe Galtier

La suite après cette publicité

C’est la dernière ligne droite du mercato d’hiver. Et comme d’habitude dans ces moments-là, ça chauffe en coulisses. Le Paris Saint-Germain n’était pas forcément annoncé comme l’un des principaux agitateurs du marché. Mais au final, le club de la capitale fait beaucoup parler. Côté départ, Keylor Navas semble tout proche de traverser la Manche. Le gardien costaricien de 36 ans est annoncé avec insistance du côté de Nottingham Forest. Sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien Merengue en a assez de son statut de doublure de Gianluigi Donnarumma. Ce vendredi, les journalistes présents à l’entraînement des Rouge et Bleu l’ont d’ailleurs vu en train de discuter longuement avec Luis Campos. Un départ se préciserait-il enfin ?

Présent en conférence de presse, Christophe Galtier n’a bien évidemment pas échappé aux questions sur le sujet. Et voici ce qu’il avait à dire sur le cas Navas. « Le mercato finit dans quatre jours et je suis focus sur le match. Keylor est un grand compétiteur, il est exemplaire sur le travail depuis le début de la saison. Il a été désigné gardien pour la Coupe de France, j’ai une totale confiance en lui. Après, il y a ce que lui ressent et la direction est très à l’écoute de ce que veut faire Keylor. On verra au lendemain de la clôture du mercato la réalité de l’effectif. De par le bonhomme qu’est Keylor et de par sa carrière, on est aussi en droit de le respecter et de l’écouter. Mais aujourd’hui, aucune décision n’a été prise. On verra ce qu’il se passe dans quatre jours ». Navas n’est toutefois pas le seul dossier brûlant. Ces derniers jours, le nom du Lyonnais Rayan Cherki a été cité.

À lire

Inter Milan, PSG : un nouveau concurrent de taille débarque pour Milan Skriniar

Galtier ne se mouille pas

Ce vendredi, nous vous avons d’ailleurs révélé en exclusivité que l’intérêt parisien était vraiment prononcé puisqu’une troisième offre va être faite à l’Olympique Lyonnais pour son jeune talent de 19 ans. Mais face aux médias, Galtier a botté en touche. « On est dans cette période mercato, il se dit, il s’écrit beaucoup de choses. On est confronté à beaucoup d’informations et de désinformations. Les questions sur le mercato sont entre les mains de Luis Campos et de notre président. Je suis très concentré sur la série de matchs qui arrive. On fera le point au lendemain de la clôture du mercato. Je vous ai dit que s’il y avait un départ, on voulait le composer. Ce départ a eu lieu (celui de Pablo Sarabia, ndlr). Après, on verra si ce sera untel ou untel ou personne. J’ai beaucoup de travail sur la préparation des matches. »

La suite après cette publicité

Si Galtier a réussi à esquiver le cas Cherki, il n’a toutefois pas échappé aux relances indirectes sur le dossier Skriniar. En Italie, les médias affirment que l’Inter veut absolument vendre son défenseur slovaque au PSG cet hiver et ont même ajouté qu’une offre de 15 M€ pourrait être faite ces jours-ci par les Parisiens. Mais Galtier l’assure : il ne veut pas de défenseur. « Je n’ai jamais parlé de renfort défensif. On a eu un départ du côté du secteur offensif, il serait bien de compenser ce départ offensif. (…) Un défenseur ? Nous avons un besoin sur le plan offensif. » Une aubaine peut-être pour le courtisan anglais du Slovaque ?