Turquie : Istanbul Basaksehir réalise un carton avant d'affronter le PSG

Prochain adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, la formation turque d'Istanbul Basaksehir participe pour la première fois à cette compétition. Le club de la capitale turc avait d'ailleurs perdu 2-0 ce mardi contre le RB Leipzig. De retour aux affaires en championnat, l'équipe stambouliote a réalisé un carton contre Antalyaspor en s'imposant 5-1.

La suite après cette publicité

Rapidement en tête grâce à Edin Visca (11e), Basaksehir s'est fait rejoindre par une réalisation de Lukas Podolski (14e). Edin Visca a eu un second penalty qu'il a manqué, mais il a malgré tout bien suivi pour redonner l'avantage aux siens (23e). Irfan Kahveci (27e), Enzo Crivelli (35e) et Giuliano (83e) ont donné plus d'ampleur au résultat. Avec cette victoire 5-1, Istanbul Basaksehir remonte à la dixième place après un très mauvais début de saison.

Le classement du championnat turc