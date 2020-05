L'OGC Nice mérite sa 5e place selon Patrick Vieira

A l'instar de l'Eredivisie aux Pays-Bas, la saison 2019-2020 de football professionnel en France est terminée en raison de la pandémie de coronavirus. La LFP a ainsi décidé de déterminer le classement final au quotient afin d'attribuer le titre de champion de France (le PSG en Ligue 1, Lorient en Ligue 2) mais aussi l'autre promu dans l'élite (le RC Lens) et les relégués en L2 (Amiens et Toulouse). L'OGC Nice a bouclé cet exercice à la 5e position, derrière le LOSC. Une place qui pourrait offrir une place en Ligue Europa aux Niçois selon le résultat des Coupes Nationales (si elles sont jouées). De quoi satisfaire l'entraîneur des Aiglons, Patrick Vieira (43 ans).

«Avant le début de saison, personne n'aurait imaginé un championnat n'allant pas jusqu'à son terme. Mais des mesures exceptionnelles ont été prises du fait d'un contexte sanitaire historique. Cela étant dit, nous n'avons volé aucun point. Nous avons un effectif jeune, peut être l'un des 11 les plus jeunes d'Europe. À ce titre je souhaite féliciter les joueurs, le staff et le club dans son ensemble. Il (la Ligue Europa, ndlr) s'agit là d'une opportunité pour les garçons et le club de continuer de grandir et de découvrir pour beaucoup. Nous ferons tout pour être à la hauteur de celle-ci, si toutefois elle se matérialisait», a expliqué le technicien français sur le site officiel de l'OGC Nice ce lundi.