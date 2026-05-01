Mercato OM : 3 grands clubs bataillent pour Mason Greenwood

L’Olympique de Marseille peut remercier Mason Greenwood. L’Anglais de 24 ans est le seul joueur du club phocéen à être nommé pour les Trophées UNFP 2025-26. L’ancien de Manchester United est en compétition pour remporter le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Un trophée difficile à remporter puisqu’il est en concurrence avec les Parisiens Ousmane Dembélé, Vitinha et Nuno Mendes ainsi qu’avec Florian Thauvin, auteur d’une belle année sous le maillot du Racing Club de Lens. Mais Greenwood a quelques arguments en sa faveur.

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Lors de cet exercice 2025-26, le natif de Bradford a marqué 15 buts et délivré 6 assists en 29 apparitions en championnat, dont 26 dans la peau d’un titulaire. Il est actuellement le 3e meilleur buteur de la ligue, derrière Esteban Lepaul (18 buts) et Joaquin Panichelli (16 buts, blessé). Il reste à savoir si cela sera suffisant pour faire la différence dans les votes. Le Marseillais ne part pas dans la peau d’un favori, lui qui vit une saison peu évidente avec l’OM. Le club phocéen traverse une sacrée crise. De son côté, l’Anglais aurait quelques soucis avec sa direction, notamment Medhi Benatia, ainsi qu’avec Habib Beye.

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Greenwood attise les convoitises

Le coach l’aurait d’ailleurs sanctionné dimanche dernier en le faisant débuter sur le banc face à Nice. Hier, face à la presse, l’entraîneur marseillais a été clair : «il va mieux, ça s’améliore, mais avec le scan, le jour du match, le joueur me dit : « j’ai trop mal je ne peux pas démarrer. » Aujourd’hui, il va mieux. Contre Nice, il avait moins de charge de fatigue et ça a permis de le récupérer cette semaine à un meilleur niveau athlétique.» On devrait donc le voir à l’œuvre face à Nantes. Ce qui pourrait être l’une de ses dernières apparitions sous le maillot olympien. Car un départ est fortement envisagé cet été après deux ans à Marseille.

En début de semaine, La Gazzetta dello Sport évoquait un fort intérêt de la Juventus pour un joueur évalué à 50 M€. Ce vendredi, la publication au papier rose en remet une couche tout en ajoutant que les Piémontais, qui risquent de perdre Francisco Conceição qui est courtisé par Liverpool et MU, doivent faire face à une forte concurrence de l’Atlético de Madrid, qui est sur le coup depuis quelques mois. Mais ce n’est pas tout. Le Borussia Dortmund est aussi sur les rangs. Les Marsupiaux veulent renforcer leur secteur offensif. Le profil de Mason Greenwood plaît. Il ne faut pas oublier l’Arabie saoudite, même si le joueur préfère continuer en Europe. Cela se jouera sûrement entre l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne, le marché anglais étant fermé pour Greenwood en raison de ses affaires judiciaires. L’OM peut se frotter les mains, tout comme MU, qui empochera un joli chèque si le joueur est revendu. Ce qui devrait arriver cet été.