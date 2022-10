Manchester City veut faire un joli cadeau à Erling Haaland

La suite après cette publicité

S'adaptera-t-il vite à la Premier League ? L'intensité anglaise sera-t-elle trop importante pour lui ? En été dernier, beaucoup se posaient des questions lorsque Manchester City avait annoncé l'arrivée du buteur norvégien. Mais en l'espace de quelques matchs seulement, le principal concerné a dissipé tous les doutes, avec 14 buts en 9 rencontres toutes compétitions confondues pour l'instant.

Adaptation réussie donc, et l'ancien du Borussia Dortmund est déjà en passe de faire sauter tous les records du club. Et comme l'indique le Daily Star, les dirigeants du champion d'Angleterre veulent déjà récompenser leur recrue star du dernier mercato. Un nouveau contrat va donc lui être proposé, avec une augmentation de salaire à la clé.

Faire fuir les gros clubs ?

C'est notamment sur les différents bonus qu'Erling Haaland pourrait se faire plaisir avec ce nouveau contrat, indique la publication anglaise. Un salaire global revu à la hausse qui pourrait aussi s'accompagner d'une prolongation de son bail, qui s'étend jusqu'en 2027. Une façon pour les dirigeants de City de s'assurer qu'aucun autre grand club européen ne vienne rôder autour de leur vedette. Récemment, le clan Haaland avait notamment ouvert la porte au Paris Saint-Germain, alors qu'on sait que le Real Madrid reste plutôt intéressé par ses services.

Bien sûr, Manchester City n'a aucunement besoin de vendre, et peut se permettre de repousser chaque offre qui arrive sur son bureau. Mais on le sait aussi, Pep Guardiola est partisan d'une vente lorsqu'un joueur veut partir, plutôt que de les garder contre leur volonté. On l'a vu avec Sterling ou Gabriel Jesus notamment. La direction des Skyblues sait donc qu'il faut chouchouter Haaland pour qu'il ne soit pas tenté par d'autres propositions...