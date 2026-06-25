Stéphanie Frappart nommée responsable de l’arbitrage de l’UEFA

Le comité exécutif a annoncé ce jeudi la nomination de Stéphanie Frappart comme responsable de l’arbitrage. Au sein de la commission des arbitres de l’UEFA, l’arbitre française de 42 ans contribuera notamment "au développement stratégique de l’arbitrage en Europe", à la "désignation des arbitres" pour les compétitions européennes, ainsi qu’au "contrôle de la performance" des arbitres.

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Présidée par l’Italien Roberto Rosetti, la commission des arbitres compte quatre autres membres. Stéphanie Frappart en fera partie puisque la Française succède à la Tchèque Dagmar Damkova. Pour rappel, Frappart était notamment devenue la première femme à officier en Ligue 1 en 2019 lors d’un match entre Amiens et Strasbourg. Elle était aussi devenue la première femme à arbitrer en Supercoupe d’Europe (2019), en Ligue des champions (décembre 2020) et en phase finale de Coupe du monde masculine, en 2022. Elle n’avait en revanche pas été retenue pour ce Mondial 2026.