Ligue 1 : la programmation TV de la 33ème journée

La Ligue de Football Professionnel vient de communiquer la programmation TV de la 33ème journée de Ligue 1. Comme à quelques reprises au cours de chaque saison, cette levée se déroulera en milieu de semaine, le mercredi 20 avril pour être plus précis.

Cinq rencontres auront lieu à 19 heures, parmi lesquelles un alléchant derby entre l'AS Monaco et l'OGC Nice, ou encore un classique de notre championnat déterminant pour le maintien entre Bordeaux et Saint-Étienne, à suivre sur les antennes de Prime Video. L'OM accueillera Nantes sur Prime Video également, à 21h, alors que le PSG se déplacera à Angers pour le plus grand bonheur des abonnés de Canal + (Décalé).

La programmation TV complète de la J33 de L1

Mercredi 20 avril 2022 à 19h00 sur Prime Video

AS Monaco – OGC Nice

FC Girondins de Bordeaux – AS Saint-Étienne

FC Lorient – FC Metz

Stade de Reims – LOSC Lille

ESTAC Troyes – Clermont Foot 63

Mercredi 20 avril 2022 à 21h00 sur Prime Video

Olympique de Marseille – FC Nantes

Stade Brestois 29 – Olympique Lyonnais

RC Lens – Montpellier Hérault SC

Mercredi 20 avril 2022 à 21h00 sur Canal+ Décalé

Angers SCO – Paris Saint-Germain

Mercredi 20 avril 2022 à 21h00 sur Canal+ Sport