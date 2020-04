Le football suisse de retour le 8 juin ?

Depuis mardi et l'intervention du Premier ministre, Édouard Philippe, l'idée de reprendre et terminer la saison en cours en Ligue 1 et en Ligue 2 est définitivement écartée dans l'Hexagone. Excepté les Pays-Bas, aucune officialisation de ce type n'a été faite dans les autres pays européens, bien que la Belgique et l'Italie y songent fortement.

En Suisse, le Conseil fédéral a indiqué ce mercredi qu'une autorisation de la reprise à huis clos du Championnat suisse et des ligues professionnelles était prévue le 8 juin prochain, comme rapporté par L'Equipe. Le 11 mai prochain, date très attendue en France, les sportifs pros pourront reprendre leurs entraînements, où des groupes composés de plus de cinq personnes seront autorisés (contrairement aux amateurs). Après 23 journées, Saint-Gall est leader de la Super League suisse, à égalité de points (45) avec les Young Boys de Berne.