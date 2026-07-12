Coupe du Monde 2026 : Ibrahima Konaté répond cash sur son temps de jeu

Si la France est qualifiée pour une nouvelle demi-finale de Coupe du Monde, la paire William Saliba-Dayot Upamecano en est grande partie responsable. Le défenseur d’Arsenal et le roc du Bayern Munich forment un solide duo en défense centrale et n’ont quasiment rien laissé passer depuis le début de la compétition (2 buts encaissés). Face à cette forte concurrence, et alors que Maxence Lacroix semble lui être passé devant dans la hiérarchie, Ibrahima Konaté est forcé de se contenter de quelques maigres minutes (14 minutes contre la Norvège).

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En conférence de presse ce dimanche, à deux jours de France-Espagne, le nouveau joueur du Real Madrid n’a pas masqué sa frustration quant à son temps de jeu limité, privilégiant toutefois le collectif et les choix du sélectionneur, Didier Deschamps : « le management du coach ? Il est fort. En toute honnêteté, il est fort. Il y a beaucoup d’honnêteté de son côté. Je pense être un leader, même s’il y a cette frustration qui est claire. Le plus important, c’est la Coupe du monde, ça se joue tous les quatre ans. C’est difficile, mais si ça se passe bien, qu’est-ce que vous voulez lui dire ? C’est qu’il a eu raison. Notre rôle, c’est de s’unir, de s’entraider. Si on finit par la remporter, on ne fera pas la différence. »