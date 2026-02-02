Real Madrid : l’échange tendu entre Brahim Díaz et Ilias Akhomach

Le Real Madrid a eu chaud, mais s’est finalement imposé contre le Rayo Vallecano (2-1), ce dimanche en Liga. Une victoire acquise grâce à un nouveau penalty transformé par Kylian Mbappé, suite à une faute sur Brahim Díaz dans la surface des Franjirrojos. L’international marocain (22 sélections) avait débuté la rencontre sur le banc avant d’entrer en jeu à la 10e minute en suppléant Jude Bellingham, blessé.

En fin de match, le ton est monté entre l’attaquant du Real Madrid et son compatriote, Ilias Akhomach. Les deux joueurs des Lions de l’Atlas, présents ensemble à la Coupe d’Afrique des Nations, se sont échangés quelques mots doux avant de finir front contre front. Une scène qui risque de faire parler…