Liga

Real Madrid : l’échange tendu entre Brahim Díaz et Ilias Akhomach

Par Kevin Massampu
1 min.
Brahim Díaz @Maxppp
Real Madrid 2-1 Vallecano

Le Real Madrid a eu chaud, mais s’est finalement imposé contre le Rayo Vallecano (2-1), ce dimanche en Liga. Une victoire acquise grâce à un nouveau penalty transformé par Kylian Mbappé, suite à une faute sur Brahim Díaz dans la surface des Franjirrojos. L’international marocain (22 sélections) avait débuté la rencontre sur le banc avant d’entrer en jeu à la 10e minute en suppléant Jude Bellingham, blessé.

Follow (FRMF XTRA)
Voir sur X

En fin de match, le ton est monté entre l’attaquant du Real Madrid et son compatriote, Ilias Akhomach. Les deux joueurs des Lions de l’Atlas, présents ensemble à la Coupe d’Afrique des Nations, se sont échangés quelques mots doux avant de finir front contre front. Une scène qui risque de faire parler…

Pub. le - MAJ le
