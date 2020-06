FC Barcelone : des supporters au Camp Nou pour la fin de saison ?

Les amoureux du football espagnol peuvent savourer. La Liga effectuera son grand retour le 11 juin prochain (22h) à l'occasion d'un derby sévillan entre le Betis de Nabil Fekir et le FC Séville de Lucas Ocampos au stade Ramón Sánchez Pizjuán dans le cadre de la 28e journée du championnat. L'ambiance ne sera peut-être pas aussi électrique qu'à l’accoutumée puisque cette rencontre se déroulera à huis clos. Une tendance qui devrait être observée jusqu'à la fin de l'exercice 2019-2020 en raison de la pandémie de coronavirus, à l'image de ce qui est fait en Bundesliga actuellement. Mais le FC Barcelone ne l'entend pas de cette oreille et espère pouvoir compter sur le soutien de son public lors de ses matches au Camp Nou dès cette saison.

D'après les informations de Mundo Deportivo, la direction du club culé n'exclut pas d'accueillir ses supporters dans son antre d'une capacité totale de 99 354 personnes pour ses cinq rencontres de Liga restantes à domicile et travaille en ce sens pour établir un protocole garantissant la sécurité dans ses travées et respectant la distanciation sociale pour lutter contre le Covid-19. Le Barça songerait à effectuer un tirage au sort parmi ses 83 500 abonnés souhaitant se rendre au Camp Nou afin de filtrer et contrôler les entrées. L'équité sportive pourrait être remise en cause, les 20 pensionnaires de l'élite espagnole n'étant sûrement pas tous en mesure d'appliquer un tel protocole.