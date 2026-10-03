Belgique : Nathan Ngoy lucide après son accrochage avec Arda Güler

Nathan Ngoy a livré une prestation solide lors de la victoire de la Belgique face à la Turquie, mais le défenseur de Lille n’a pas totalement apprécié sa soirée. Alors que les Diables Rouges ont assuré l’essentiel, Ngoy s’est retrouvé au cœur d’une altercation avec Arda Güler dans les dernières minutes. Averti sur cette action, le Belge reconnaît avoir mal géré la situation : « Il m’a bousculé, puis il m’a parlé en turc, je n’ai pas compris, mais ce n’était pas des choses positives. Mais je ne devais pas réagir comme j’ai réagi, je m’en veux. C’est une partie de ma personnalité que je dois travailler absolument, pour rester plus calme dans ce genre de situation. » Une réaction qui explique pourquoi il refuse de considérer cette rencontre comme l’une de ses prestations les plus abouties malgré un match globalement convaincant.

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Le Lillois a notamment été précieux dans les duels et dans son anticipation, au sein d’une défense belge qui a toutefois connu quelques difficultés. Ngoy estime d’ailleurs que les Diables Rouges auraient pu se faciliter davantage la tâche : « On s’est rendu la tâche un peu difficile, en laissant trop d’espaces ou en ne gardant pas assez le ballon ». Malgré cela, la Belgique peut désormais se tourner vers son prochain rendez-vous, avec un déplacement en France dès lundi. Plusieurs joueurs ayant enchaîné les trois premières rencontres pourraient encore être sollicités, tandis que Kevin De Bruyne et Youri Tielemans seront suspendus. Ngoy assure que le groupe reste mobilisé : « On ne savait pas trop qui allait jouer ce soir, mais tout le monde se tient prêt. Et on va aller en France, avec les mêmes intentions, pour aller de l’avant. »