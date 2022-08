Le vestiaire de l'OM se révolte déjà contre Igor Tudor

La suite après cette publicité

Alors que l'Olympique de Marseille s'apprête à débuter sa saison contre le stade de Reims, ce dimanche au Vélodrome, les premières tensions dans le vestiaire commencent à émerger. Au-delà d'une pré-saison difficile avec une seule victoire en cinq rencontres - face aux amateurs de Marignane-Gignac (4-1), l'arrivée du nouvel entraîneur, Igor Tudor, venu en remplacement de Jorge Sampaoli, a bousculé les lignes et le Croate ne semble pas faire l'unanimité au sein du groupe professionnel.

En effet, le groupe olympien ne serait pas forcément réceptif aux méthodes de son nouveau coach. Cengiz Ünder, Gerson et plus récemment Jordan Amavi en ont fait les frais. «Tous ensemble, pensant au bien de l’OM. Nous continuons à travailler pour grandir, évoluer et faire une belle saison. Les conversations concernent la croissance du travail. Allons ensemble à la recherche de réalisations», avait d'ailleurs répondu le milieu brésilien à propos des tensions avec Tudor.

Les joueurs demandent de la pédagogie

Seulement, selon les dernières informations de La Provence, cela ne s'arrange pas entre Igor Tudor et son groupe. Plusieurs joueurs de l'effectif, dont le capitaine Dimitri Payet, ont demandé à discuter avec Pablo Longoria au sujet de l’atmosphère pesante dans le vestiaire avant la reprise du championnat et attendent plus de pédagogie de la part de leur technicien. D'autres membres du groupe, dont certains jeunes, auraient également été mis à l'écart du groupe et aimeraient comprendre ce que veut mettre en place le successeur de Sampaoli.

«Il n'hésite pas à leur rentrer dedans et à leur gueuler dessus», assure même une source proche d’un membre du groupe pro auprès du quotidien phocéen. Les méthodes de l’ancien coach de l’Hellas Vérone serait aussi à l’origine du départ de Mauro Camoranesi, parti une semaine seulement après avoir intégré le staff de la formation marseillaise. Moins d'une semaine avant le début de la Ligue 1, l'OM va donc devoir rapidement trouver une solution.