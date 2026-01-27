Al-Ittihad ouvre la porte à un départ de N’Golo Kanté !

N’Golo Kanté se rapproche d’un possible tournant dans sa carrière. Arrivé libre à Al-Ittihad en 2023 après un passage plus que réussi à Chelsea, le milieu de 34 ans a enchaîné les rencontres et est rapidement devenu un joueur clé dans l’entrejeu du club saoudien. Toujours exemplaire dans son attitude, le champion du monde 2018 est resté une valeur sûre sportivement. Toutefois, ce choix de carrière l’a éloigné de la scène européenne et a eu des répercussions sur sa visibilité internationale.

Moins exposé médiatiquement, l’international français (65 sélections) a vu son statut chez les Bleus s’estomper, malgré des performances constantes. Rappelé à la surprise générale pour l’Euro 2024 puis lors du dernier rassemblement après un an d’absence, Kanté demeure dans le radar de Didier Deschamps. Et alors que la Coupe du monde 2026 se rapproche, chaque décision comptera pour le milieu français, conscient que retrouver un contexte ultra-compétitif sera déterminant.

L’avenir de Kanté incertain, Fenerbahçe sur le coup

Son avenir pourrait par ailleurs se débloquer d’ici les prochaines heures et s’écrire loin de la Saudi Pro League. Alors que son contrat expire en juin prochain, Kanté a refusé de prolonger son bail avec Al-Ittihad, selon nos informations. Du côté d’Al-Ittihad, la stratégie est la suivante : pas question de voir partir libre l’un de ses éléments majeurs. L’ex-Caennais se retrouve ainsi confronté à une situation claire : prolonger son aventure en Arabie saoudite ou partir.

D’après nos indiscrétions, le club saoudien entend profiter de cette fenêtre hivernale pour alléger sa masse salariale tout en récupérant une indemnité de transfert. Une situation qui pourrait favoriser un départ rapide de l’international français, alors que l’intérêt de Fenerbahçe se précise et que les discussions pourraient s’intensifier dans les prochains jours.