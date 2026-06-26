Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs
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@Maxppp
En attendant le dernier match de poule de Lionel Messi contre la Jordanie, ce Norvège-France devait nous offrir une opposition entre deux des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde : Kylian Mbappé et Erling Haaland.
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Mais ce soir, ces deux-là n’ont pas trouvé le chemin des filets. Mbappé a surtout été passeur, tandis qu’Haaland était remplaçant. Et c’est Ousmane Dembélé qui en a profité. Grâce à son triplé, le joueur du PSG compte 4 réalisations, revient à hauteur d’Haaland et de Mbappé et n’est plus qu’à un but de Messi.
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Le classement des buteurs de la Coupe du Monde
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