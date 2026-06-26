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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kane Messi Mbappé Haaland @Maxppp
Norvège 1-4 France
winamax
1 7.75 N 6.00 2 1.34 bonus 100€

En attendant le dernier match de poule de Lionel Messi contre la Jordanie, ce Norvège-France devait nous offrir une opposition entre deux des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde : Kylian Mbappé et Erling Haaland.

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Mais ce soir, ces deux-là n’ont pas trouvé le chemin des filets. Mbappé a surtout été passeur, tandis qu’Haaland était remplaçant. Et c’est Ousmane Dembélé qui en a profité. Grâce à son triplé, le joueur du PSG compte 4 réalisations, revient à hauteur d’Haaland et de Mbappé et n’est plus qu’à un but de Messi.

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Le classement des buteurs de la Coupe du Monde
#1 Flag Argentine Lionel Messi 5 #2 Flag France Ousmane Dembélé 4 #3 Flag France Kylian Mbappé 4 #4 Flag Brésil Vinícius Júnior 4 #5 Flag Norvège Erling Haaland 4 #6 Flag Canada Jonathan David 3 #7 Flag Brésil Matheus Cunha 3 #8 Flag Allemagne Deniz Undav 3 Voir le classement complet
Pub. le - MAJ le
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