Maroc : le message fort de Eliesse Ben Seghir sur Walid Regragui

C’est une scène qui n’est pas passée inaperçue lors du match entre le Maroc et la Zambie. Après le premier but marocain, le buteur Ayoub El Kaabi a tenu à foncer vers son coach Walid Regragui avec toute l’équipe pour le soutenir. Il faut dire que le séléctionneur marocain, sifflé à l’annonce des compositions, était sous le feu des critiques ces dernières semaines. Et cette célébration était une manière pour le vestiaire de montrer son soutien envers le coach comme l’a confié Eliesse Ben Seghir en zone mixte.

«C’est simple, c’est lui le boss. On lui fait tous confiance. C’est une personne vraie, avec chaque joueur. C’est ce qui fait qu’on l’aime d’autant plus. On est prêt à se battre pour lui sur le terrain comme il s’est battu pour nous. C’était une célébration qui nous tenait à coeur. On sait qu’il a été victime de nombreuses critiques, à tort ou à raison, à vous d’en décider. On sait qu’il peut nous emmener le plus loin et on sera derrière lui.»