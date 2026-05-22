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Un premier couac retarde l’arrivée de José Mourinho à Madrid

Par Tom Courel
1 min.
José Mourinho @Maxppp

L’arrivée de José Mourinho au Real Madrid pourrait prendre du retard. Alors que le Special One est annoncé dans la capitale espagnole, un candidat s’est présenté aux élections présidentielles du club merengue et pourrait donc tout remettre en question : Enrique Riquelme. L’homme d’affaires avait jusqu’au 23 mai pour s’inscrire et c’est désormais le rival de Florentino Pérez. Cependant, cette vague de fraîcheur qui pourrait débarquer à Madrid n’arriverait pas au bon moment d’après AS.

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En effet, comme indique le média espagnol, le Portugais pensait qu’il pourrait signer durant le début de semaine prochaine, mais la tenue des élections laisse les trois parties dans une impasse… ce qui signifie encore 15 jours d’attente. D’un côté, l’actuel président a la main sur toutes les opérations, et ce, jusqu’à la fin de son mandat. De l’autre, Enrique a des cartes à jouer et pourrait retarder ou changer d’avis sur le coach de Benfica. Si le rival de Pérez l’emporte, le brouillard va prendre le dessus et Mourinho devra peut-être changer ses plans…

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