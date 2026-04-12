CAN 2025 : Édouard Mendy assure que tous les joueurs n’avaient pas quitté le terrain

Dans le contexte du scandale qui a enflammé le football africain depuis mars dernier, la CAN 2025 continue encore de faire parler… Initialement sacré après sa victoire en finale face au Maroc (1-0 a.p.), le Sénégal avait finalement été sanctionné par la Confédération Africaine de Football, qui avait décidé d’inverser le résultat sur tapis vert (3-0) et d’attribuer le titre aux Marocains. Une décision qui avait provoqué une énorme polémique sur le continent.

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Invité sur la chaîne YouTube TheMoShowProd, Édouard Mendy est revenu sur cet épisode explosif et a tenu à remettre les choses au clair. « Les gens disaient qu’on avait tous quitté le terrain lors de la finale, mais c’est faux. Il y avait encore des joueurs sur le terrain », a expliqué le gardien sénégalais, contestant ainsi la version qui avait conduit à la décision de la CAF. Une prise de parole forte, qui relance encore un peu plus la polémique autour de ce dénouement très contesté.