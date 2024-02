OM : les dessous du choix inattendu Jean-Louis Gasset

Gennaro Gattuso débarqué, l’Olympique de Marseille a rapidement trouvé son successeur. Comme nous vous l’indiquions hier, le club phocéen s’est tourné vers Jean-Louis Gasset. À 70 ans, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire sort d’une expérience douloureuse avec les Éléphants, mais il a l’avantage de remplir tous les critères souhaités par la direction marseillaise.

La suite après cette publicité

Gasset parle français, possède une solide expérience en tant qu’adjoint et coach principal et connaît très bien la Ligue 1. Pour l’OM, le profil de l’Héraultais colle parfaitement avec la mission de quatre mois qui lui sera confiée. Mais comment l’idée Gasset a-t-elle fait son chemin alors que ce dernier sort tout juste d’un fiasco en Afrique ?

À lire

OM : les premiers mots de Jean-Louis Gasset

Certains à l’OM ont cru à un coup de bluff

La Provence nous apprend que le natif de Montpellier a été le seul technicien avec lequel l’OM a échangé dans le cadre de la succession de Gattuso. Gasset a même été contacté dimanche soir, juste après la déroute marseillaise à Brest (0-1), alors que Gattuso n’avait toujours pas été remercié ! Les Phocéens ont donc voulu agir rapidement. Mais cette initiative a quand même étonné au sein de l’institution.

La suite après cette publicité

Le quotidien précise en effet que, dans l’entourage du club, certains ont cru à un coup de bluff pour détourner l’attention. Mais non, l’OM a bien foncé sur Gasset, un coach paternaliste, rassembleur, pas clivant et surtout disponible et prêt à accepter de relever cette très courte mission. Recruter un entraîneur de 70 ans a pu surprendre le peuple olympien, mais l’OM n’a pas hésité à lui confier le rôle de pompier de service.