Bamba Dieng est un joueur qui a pris beaucoup d'expériences et de lumières cette saison sous les couleurs de l'Olympique de Marseille et du Sénégal. Jorge Sampaoli a refusé que le club le vende cet hiver et lui voit un bel avenir en espérant qu'il reste performant à l'OM.