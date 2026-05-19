Les conditions posées par Christophe Pélissier pour rester à Auxerre

Au terme d’une saison éprouvante, mais conclue par un maintien arraché lors de la dernière journée sur la pelouse de Lille (0-2), l’AJ Auxerre a validé son maintien en Ligue 1 dans un scénario fort. Invité de Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Pélissier est revenu sur cette mission accomplie, saluant l’unité de son groupe et la capacité de son équipe à rester mobilisée malgré une saison passée longtemps dans la zone rouge. Le technicien bourguignon, sous contrat jusqu’en 2027, a également affiché son envie de poursuivre l’aventure en Bourgogne la saison prochaine, tout en posant des conditions claires liées à la stabilité de l’effectif.

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Dans cette optique, Pélissier insiste notamment sur la nécessité de conserver ses éléments majeurs afin de continuer à faire progresser le club. « Je veux garder mes meilleurs joueurs pour progresser », a-t-il expliqué, évoquant notamment le cas de Lassine Sinayoko, auteur de 12 buts cette saison et longtemps sollicité lors du dernier mercato. Le coach de l’AJA, qui rappelle avoir dû reconstruire un groupe fortement renouvelé l’été dernier, ne souhaite pas revivre une nouvelle vague de départs. De son côté, Sinayoko reste prudent sur son avenir, tout en soulignant son attachement au club et à son environnement, qu’il décrit comme une « famille ».