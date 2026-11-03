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Ligue des Champions

Ligue des Champions : le PSG bat un record

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Villarreal 0-6 PSG
winamax
1 4.00 N 4.30 2 1.62 1er pari remboursé

Le PSG livre une véritable démonstration face à Villarreal. Après 17 minutes de jeu, le club de la capitale menait déjà 4 buts à 0 grâce à des réalisations de João Neves (9e), Doué (12e), Mayulu (13e) et Fabian Ruiz (17e). Et cela constitue un nouveau record en Ligue des Champions.

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Le PSG devient l’équipe la plus rapide à inscrire 4 buts dans un match de Ligue des Champions. Le précédent record appartenait au Real Madrid, qui avait marqué 4 buts au Dinamo Zagreb en 20 minutes, en 2011. Le club parisien fait mieux, et en plus à l’extérieur !

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