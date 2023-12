PSG : Luis Enrique fait son bilan de la mi-saison

Pour sa deuxième expérience à l’étranger, après son passage à l’AS Roma, Luis Enrique a pris les rênes du Paris Saint-Germain. Et à la mi-saison, le coach espagnol va terminer l’année 2023 en tête du classement de Ligue 1 et avec une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en poche. Mais tout n’a pas été rose pour l’ancien du Barça, notamment à cause de certains choix tactiques contestés. Mais Luis Enrique n’en a que faire.

« C’était une pensée réelle. Qu’au fil de mois, on continue à progresser, à améliorer les aspects importants du jeu. Je suis convaincu de ça. Si je me trompe, je serai critiqué, mais je m’en fiche. J’ai été critiqué toute ma vie donc je suis habitué, je vis dans les critiques. C’est mon rôle d’entraîneur. Je vois que mon équipe s’améliore match après match. Il reste un match pour conclure cette année. Je souhaite offrir une victoire aux supporters. (…) Le bilan, c’est qu’on est encore au début de notre parcours en tant que staff. Au début d’une nouvelle étape pour le club, vu le nombre élevé de joueurs qu’on a recrutés cet été. Je suis plus que satisfait de ce début de saison, satisfait des résultats. Le fait d’avoir un groupe de Ligue des Champions si difficile a été un avantage pour nous. En championnat, on a de bons résultats même si au début, ce n’était pas aussi bon. On est premier, mais c’est encore le début. Le plus dur reste à faire », a-t-il confié en conférence de presse.