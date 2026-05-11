Arsenal : énorme coup dur pour Mikel Arteta

Comme durant chaque fin de saison, les joueurs sont épuisés et se blessent. Et alors que la finale de la Ligue des Champions approche (le 30 mai), un énorme coup dur vient frapper Londres et les Gunners. En effet, Mikel Arteta se retrouve dans une impasse à deux semaines du choc face au PSG puisqu’il ne peut plus compter sur ses arrières droits. Contre West Ham hier, Ben White est sorti blessé à la 28e minute de la rencontre. Le défenseur de 28 ans souffre du genou droit et ne sera donc pas disponible lors de l’heure de vérité à Budapest. Mais, ce n’est pas le seul.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, Arteta a assuré avoir écarté Riccardo Calafiori pour un problème physique. Le défenseur italien manque également à l’appel et les solutions sont de plus en plus faibles pour le club londonien. Par ailleurs, Jurriën Timber est blessé depuis le mois d’avril et ne peut toujours pas occuper le poste. En tant que sauveur, Cristhian Mosquera point le bout de son nez. L’Espagnol évolue dans l’axe, mais peut aider sur le couloir de temps en temps. Face aux hommes de Luis Enrique, le coach de 44 ans veut pouvoir compter sur 11 guerriers.