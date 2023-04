Liga : Majorque s’impose et passe devant le Celta Vigo

Suite et fin de la 29ème journée de Liga avec une affiche entre le Celta Vigo et Majorque, deux pensionnaires du ventre mou du championnat espagnol. Malgré les bonnes intentions des locaux, le premier quart d’heure n’était pas très impressionnant en termes d’occasions. il fallait attendre quelques minutes de plus pour voir les visiteurs ouvrir le score par l’intermédiaire de Amath Ndiaye Diedhiou (21e, 1-0).

Au retour des vestiaires, le rythme de la rencontre restait élevé. Les deux formations se rendaient coup pour coup mais les visiteurs réussissaient à conserver ce ptit avantage jusqu’au coup de sifflet final. Grâce à cette victoire, Majorque remonte à la 11ème place de Liga et repasse donc juste devant son adversaire du soir (12ème).

