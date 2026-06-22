Bayern : un journaliste espagnol révèle les chances de voir Olise rejoindre le Real Madrid

Auteur d’une saison XXL avec le Bayern Munich - 22 buts et 26 passes décisives toutes compétitions confondues - Michael Olise est au cœur de l’attention pour ce début de mercato estival. Déjà sacré champion de Bundesliga pour la deuxième année consécutive, il confirme également son excellent niveau en sélection, où il s’est illustré dès le début du Mondial 2026 avec une passe décisive de grande classe pour Kylian Mbappé lors de la victoire face au Sénégal (3-1). Des performances qui ne passent évidemment pas inaperçues sur le marché européen.

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‼️ "¿OLISE al MADRID? Le doy un 10% de OPCIONES".



‼️ "Negociar con el BAYERN es muy COMPLICADO".



✍️ Información de @jpedrerol sobre la última hora de la situación del francés. pic.twitter.com/iuxZLHAZYk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 21, 2026

Forcément, un tel niveau attire les convoitises, et le Real Madrid serait prêt à tout pour tenter de l’attirer dans ses rangs. Mais selon les informations du média espagnol El Chiringuito, via le journaliste Josep Pedrerol, l’opération relève presque de l’impossible à ce stade : il n’y aurait qu’environ 10 % de chances de voir le joueur rejoindre la Casa Blanca. Le Bayern Munich n’a aucune intention de s’en séparer facilement, conscient de détenir l’un des tous meilleurs joueurs actuels, et les négociations apparaissent déjà extrêmement complexes, refroidissant fortement les ambitions madrilènes.