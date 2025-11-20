OM : la statistique folle de Mason Greenwood

En l’absence des stars parisiennes souvent blessées, à l’image de Dembélé et Doué, Mason Greenwood s’est imposé comme le joueur le plus influent de Ligue 1 cette saison. Avec 11 actions décisives au total, il domine ses coéquipiers et s’affirme comme l’attaquant le plus régulier du championnat, affichant un impressionnant 0,99 but attendu par match selon La Provence.

Mais son impact ne se limite pas aux buts. Greenwood est également l’un des meilleurs créateurs de la Ligue 1, avec 22 occasions générées après seulement 12 journées. Ses statistiques illustrent à elles seules sa capacité à porter le jeu de l’OM et à faire la différence à chaque match, que ce soit par ses frappes, ses passes ou ses dribbles. Par ailleurs, Mason Greenwood est devant tous ses coéquipiers sur le plan statistique. Avec 9 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, il devance Pierre-Emerick Aubameyang (5 buts, 5 passes) et Igor Paixao (4 buts, 2 passes).