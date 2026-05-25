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Liga Portugal

Un joueur de Benfica sort du silence sur l’avenir de José Mourinho

Par Allan Brevi
1 min.
Anatoliy Trubin @Maxppp

Alors que les rumeurs envoyant José Mourinho du côté du Real Madrid prennent de l’ampleur depuis plusieurs semaines, la situation continue de faire réagir autour de Benfica. Annoncé dans le viseur du club madrilène pour un possible retour en Espagne dès cet été, le technicien portugais voit désormais certains de ses joueurs s’exprimer sur son avenir, à l’image du gardien Anatoliy Trubin, interrogé sur cette agitation autour de son entraîneur.

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Le portier ukrainien a tenu à calmer le jeu tout en affichant son admiration pour Mourinho, qu’il considère comme un technicien de très haut niveau. « Je ne sais pas vraiment quoi dire, ce n’est pas mon problème. C’est un entraîneur de top niveau, certains des plus grands clubs peuvent vouloir le recruter. Je suis très heureux de travailler avec lui, il m’apporte beaucoup d’expérience. J’espère qu’il restera avec nous au Benfica la saison prochaine », a-t-il confié selon Record, tout en reconnaissant que son avenir ne dépendait pas de lui.

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