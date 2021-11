Le changement d'entraîneur va coûter une sacrée fortune à Manchester United !

La suite après cette publicité

Du mouvement se prépare du côté d’Old Trafford. Manchester United a viré Ole Gunnar Solskjaer et recherche activement un successeur. Les Red Devils pourraient ne pas avoir à chercher très longtemps puisque la presse anglaise annonce à l’unisson que l’heureux élu se nomme Mauricio Pochettino. Mieux, l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain serait plus que chaud à l’idée de porter un tel costume.

Reste que ce changement de coach voulu par les dirigeants mancuniens aura un coût. Premièrement, le club anglais va devoir solder ses comptes avec OGS et tout son staff. Car l’amour du maillot et les larmes d’une légende en interview, après son licenciement c’est beau, mais ce n’est pas gratuit. Pour rappel, le Norvégien avait prolongé l’été dernier jusqu’en 2024.

Une note très salée

Le coût de son renvoi serait donc chiffré autour des 9 M€. Mais ce n’est pas tout. En plus de Solskjaer, le Daily Mail indique que plusieurs de ses adjoints (Mike Phelan, Michael Carrick, Kieran McKenna et Richard Hartis) ont également signé de nouveaux contrats de trois ans. Résultat : il faudra payer tout ce petit monde si le futur coach de MU ne veut pas d’eux. La facture commence donc à grimper sérieusement.

Et ce n’est pas fini. Le Daily Mirror affirme de son côté que si Manchester United veut arracher Mauricio Pochettino au PSG, c’est un chèque de 12 M€ environ qu’il faudra sortir. Rien qu’en additionnant les montants évoqués pour OGS et Pochettino, on en est déjà à 21 M€. Alors si MU doit aussi payer le staff de son ex-entraîneur, ça fait cher le changement de coach.