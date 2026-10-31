Liga : le FC Barcelone retrouve le sourire en atomisant Alavés

Le FC Barcelone voulait chasser ses vieux démons après sa semaine noire. C’est chose faite, avec la manière. Battus par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions (4-2), puis par le Real Madrid en championnat (1-2), les Blaugranas ont transformé le Camp Nou en maison d’horreur pour Alavés, dans le cadre de la 11e journée de Liga, ce samedi soir. Face au septième du classement, Hansi Flick était contraint de revoir sa défense face aux forfaits d’Éric Garcia, Andreas Christensen et Xavi Espart. Le jeune Brian Fariñas occupait ainsi le couloir droit, tandis que Frenkie de Jong reculait en défense centrale. Mais les absences n’ont visiblement pas perturbé les doubles champions d’Espagne, qui ont plongé leurs adversaires du soir dans un véritable cauchemar.

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Dès la 8e minute, les Basques commençaient à trembler. Sur une ouverture subtile de Pedri de l’extérieur du pied, Fermín López débordait sur la gauche avant de servir Raphinha, qui concluait sans contrôle pour ouvrir le score (1-0). Un quart d’heure après, le Brésilien se muait en passeur pour permettre à Fermín de faire le break d’une frappe croisée puissante (23e). Dépassé, Alavés subissait les assauts catalans et échappait de peu à une véritable correction avant la pause. Après plusieurs occasions manquées, Raphinha s’offrait finalement un doublé en reprenant une offrande de Fermín López dans le dos de la défense (41e, 3-0). Le cauchemar basque ne faisait que commencer : dans le temps additionnel, Lamine Yamal participait à la fête d’une frappe sèche du gauche à l’entrée de la surface (45e+2, 4-0).

100e victoire pour Flick au Barça

À la pause, Hansi Flick décidait de ménager Pedri, remplacé par Bernal. Mais le Barça ne relâchait pas ses efforts. Karim Adeyemi avait l’occasion d’alourdir encore un peu plus le score, mais ratait l’immanquable après un gros travail de Fermín (54e). Le cinquième but des Catalans est finalement intervenu dix minutes plus tard : lancé dans la profondeur par Gabriel Jesus, Lamine Yamal s’offrait un doublé sur un beau piqué (65e, 5-0).

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À un peu plus d’un quart d’heure de la fin, Flick ménageait alors son joyau, arrivé troisième du Ballon d’Or 2026, remplacé par Anthony Gordon. L’international anglais (28 sélections) marquait le but du 6-0 (86e), avant que l’ex-Madrilène Mariano Diaz ne sauve l’honneur des joueurs de Quique Sanchez Flores (84e, 6-1). Un but qui a particulièrement énervé Flick sur son banc, mais qui reste finalement anecdotique. Avec ce large succès (6-1), l’entraîneur allemand décroche sa 100e victoire en compétition officielle avec le Barça, depuis son arrivée à l’été 2024. Le FC Barcelone consolide sa place en tête de LaLiga, avec deux unités d’avance sur l’Atlético de Madrid (2e) et provisoirement six points sur le Real Madrid (3e), qui ira sur la pelouse du Racing Santander en milieu d’après-midi. Alavés chute à la 10e position.