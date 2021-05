Dimitri Payet confirme qu’il restera bien à l’OM la saison prochaine

La saison 2020-2021 touche à sa fin. L’OM a finalement réussi à accrocher une place en Europa League. Cet été risque d’être assez agité pour Marseille avec un nouveau cycle qui démarrera enfin pour Jorge Sampaoli. Le coach argentin devrait drastiquement changer son effectif, mais devrait toujours composer avec Dimitri Payet.

Le milieu offensif de 34 ans a confirmé au micro de Canal+ après la rencontre face à Metz qu’il sera bien là l’année prochaine. « Moi, je serai là, c'est une certitude. Le coach aussi. On a forcément besoin de recruter, on repart sur un nouveau cycle. À nous de bien les accueillir et de bien se préparer pour commencer la saison au taquet. L’objectif, c’est toujours de se qualifier pour la Ligue des champions. Il faut finir plus haut que cette année. »