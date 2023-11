Petr Cech a fait ses débuts professionnels en hockey sur glace

En voilà une reconversion aussi atypique que réussie. Si beaucoup d’anciens footballeurs deviennent consultants, chroniqueurs ou intègrent plus globalement leur ex-club, Petr Cech a quitté depuis bien longtemps les pelouses vertes pour fouler la glace blanche. Légende de Chelsea et de la Tchéquie, l’ancien gloire des Blues évolue en D3 britannique de hockey, aux Oxford City Stars. Mais ce dernier s’est fait prêter par son équipe et a sauté deux divisions, pour désormais jouer sous les couleurs de Belfast Giants, en D1.

Mieux, samedi soir, Petr Cech est rentré en jeu lors de la victoire de son nouveau club face au Glasgow Clan (5-1), et a ainsi fait ses débuts professionnels en hockey sur glace. L’ancien gardien de but de Chelsea a essuyé un seul tir, qu’il a évidemment arrêté, et les Giants se sont finalement imposés sans grandes difficultés. Une grande première validée pour le portier passé par le Stade Rennais entre 2002 et 2004, qui a ensuite remporté la Ligue des Champions en 2012 aux côtés d’un certain Didier Drogba.