L’OL s’offre Keito Nakamura pour oublier Malick Fofana

L’Olympique Lyonnais a connu une dernière journée du mercato très animée. Sans surprise, les courtisans des joueurs rhodaniens ont attendu le tout dernier moment pour profiter du besoin des Gones de vendre et négocier des transferts à bon prix. Privé de Ligue des Champions, le club rhodanien a ainsi dû se séparer de Malick Fofana en échange d’un montant inférieur à 40 M€.

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De quoi donner des regrets aux Gones qui rêvaient encore d’une juteuse revente il y a plusieurs mois, avant que l’effet Textor ne plombe leurs comptes. Fofana parti à Sunderland après une longue journée et plusieurs rebondissements, l’OL ne s’est pas lamenté sur son sort pour autant. Avant même que l’ailier belge ne parte, nous vous avions révélé que les Lyonnais avaient ciblé Keito Nakamura (26 ans) pour le remplacer. Joueur de Reims depuis 2023, l’international japonais a très vite répondu aux sollicitations rhodaniennes.

Nakamura revient en L1

Après trois ans passés en Champagne (30 buts, 7 passes décisives en 97 matches), Nakamura a décidé de répondre favorablement à l’appel de l’OL. Après une saison passée en Ligue 2 (14 buts, 3 passes décisives en 32 matches), le Japonais, qui a dû patienter le temps que le transfert de Fofana soit conclu, va faire son retour en Ligue 1. Les Gones viennent d’officialiser son arrivée en tant que joker comme l’autorise le règlement.

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« L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée de l’international japonais Keito Nakamura, en provenance du Stade de Reims, pour quatre saisons, soit jusqu’au 30 juin 2030 », peut-on lire sur le communiqué publié par l’Olympique Lyonnais qui a très rapidement compensé le départ de Fofana.