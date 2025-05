Mamadou Sakho quitte la Géorgie

Fin de l’expérience géorgienne pour Mamadou Sakho. Le défenseur international français (29 capes, 2 buts) évoluait depuis l’été dernier du côté du Torpedo Kutaisi. Une expérience qui intervenait neuf mois après la fin de sa dernière pige du côté de Montpellier. En Géorgie, l’ancien du Paris Saint-Germain et de Liverpool aura disputé seulement dix-huit matches.

«Quand je suis arrivé chez Torpedo, je voulais parler à l’équipe et partager mon expérience. Pendant cette période, ma famille était en Géorgie et mes enfants allaient à l’école ici. Je ne peux que souhaiter le meilleur au club et aux coéquipiers. Merci aux supporters, merci au club pour tout. Je vous souhaite d’atteindre vos objectifs. Le jour où Torpedo deviendra champion national, je viendrai certainement et je serai ici», a-t-il déclaré.