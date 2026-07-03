Coupe du Monde 2026 : l’Égypte vient à bout de l’Australie aux tirs au but et rejoint les 8es !

Les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivaient ce vendredi soir avec une affiche entre l’Australie et l’Égypte à l’AT&T Stadium d’Arlington. Pour cette rencontre qui opposait deux outsiders de la compétition, Tony Popovic, le sélectionneur des Australiens, optait pour un 5-2-3 avec un trio d’attaque composé de Nestory Irankunda, Connor Metcalfe et Cristian Volpato. En face, les Pharaons s’organisaient en 4-2-3-1 et pouvaient compter sur une ligne offensive effrayante avec Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Emam Ashour et Omar Marmoush. Une rencontre qui ne tardait pas à s’animer.

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Malgré une première séquence de possession en faveur des Égyptiens, les Socceroos se signalaient d’entrée par l’intermédiaire du pied gauche de Volpato aux vingt mètres mais son tir rebondissait sur la barre transversale (3e). Après cette frayeur, l’Egypte réagissait et trouvait la faille sur sa première réelle occasion. Suite à un coup franc renvoyé par la défense australienne, Hafez centrait du pied gauche pour la tête payante d’Ashour (0-1, 13e). Devant au score, les Pharaons monopolisaient ensuite le cuir et il fallait attendre la 36e minute de jeu pour voir la première frappe cadrée des Australiens : l’œuvre du piston Aziz Behich mais sa frappe était bloquée par Mostafa Shobeir.

L’Égypte s’en sort au bout du suspense

Réaliste et rarement inquiétée défensivement, l’Egypte rentrait logiquement en tête à la pause. Au retour des vestiaires, Marmoush était même tout proche du break mais l’attaquant de Manchester City, servi au point de penalty, manquait de peu le cadre (46e). Dominée, l’Australie allait pourtant revenir dans ce 16e de finale. Sur un coup franc frappé par O’Neill à gauche de la surface de l’Égypte, le malheureux défenseur Hany, en suspension, marquait de la tête contre son camp (1-1, 55e). Relancés par cette égalisation, les Socceroos s’enhardissaient. De son côté, l’Egypte apportait du sang neuf avec les entrées de Haissem Hassan et Hossam Abdelmaguid. Deux changements qui ne faisaient pas évoluer le tableau d’affichage alors que Mohamed Touré, attaquant de 22 ans passé par le Paris FC et Reims, et Ajdin Hrustic, faisaient à leur tour leur apparition pour l’Australie.

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Dans le dernier quart d’heure, les deux sélections ne parvenaient pas à se départager malgré un regain australien et un arrêt miraculeux du portier australien sur une tête smashée de Rabia (90+4e). Il fallait donc des prolongations pour livrer le verdict de cette confrontation équilibrée. Mais rien n’y faisait dans un match qui perdait en intensité. Pharaons et Socceroos allaient donc jouer leur avenir lors d’une fatidique séance de tirs au but. Juste avant celle-ci, Tony Popovic décidait d’ailleurs de changer ses gardiens avec l’entrée de Ryan à la place de Beach. Un exercice qui tournait finalement à l’avantage de l’Égypte sur une ultime tentative transformée par Hossam Abdelmaguid. Avec cette victoire (1-1 ; 4 tab à 2), les Pharaons rejoignent les 8es de finale et affronteront l’Argentine ou le Cap-Vert, qui s’affrontent ce samedi à partir de 0h.