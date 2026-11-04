Ligue des Champions : Côme ridiculise le RC Lens en lui infligeant un 9-1

L’aventure européenne de Lens n’avait pas forcément commencé de la meilleure des manières. Avec trois points pris en trois journées et une vingt-sixième place au classement de cette Ligue des Champions, les Sang-et-Or accueillaient la sensation Côme, tout proche du top 8 au coup d’envoi. Pour ce match, Yannick Cahuzac misait sur du classique, avec le trio offensif composé de Thorgan Hazard, Franjo Ivanovic et Florian Thauvin. En face, Cesc Fabregas titularisait plusieurs joueurs bien connus par les fans de foot français, comme Jean Butez, Maxence Caqueret et Lucas da Cunha, en plus de l’inévitable Nico Paz. Et il n’y a pas eu photo sur ce match : l’écurie de Serie A était bien supérieure, avec une victoire humiliante 9-1.

La suite après cette publicité

Dès le début du match, on sentait une différence énorme entre les deux formations, et le RC Lens allait vite être cueilli à froid. Sur un corner joué à deux, Luis Milla plaçait le ballon sur la tête d’Alex Valle qui remisait devant le but. Bien placé, Anastasios Douvikas mettait le pied pour propulser le cuir au fond des filets (0-1, 7e). Dans le jeu, les Italiens dominaient, sans être vraiment inquiétés, et Risser sortait une sacrée parade sur une tentative lointaine de Nico Paz (24e). Quelques minutes plus tard, l’Argentin envoyait un superbe centre pour Alex Valle, arrivé lancé côté gauche. Le latéral gauche formé au Barça jouait en retrait pour Douvikas, qui signait son doublé, en renard (0-2, 32e).

Une soirée cauchemardesque à Bollaert

Pas rassasiés, les hommes de Cesc Fabregas continuaient d’attaquer, et Paz allait lui aussi faire trembler les filets. Décalé par Caqueret, l’international argentin plaçait une frappe parfaite sous la barre d’un Risser impuissant (0-3, 40e). L’addition était salée pour les coéquipiers de Florian Thauvin, qui n’avaient créé aucun danger devant. Pire encore, Côme allait doucher les espoirs de remontada lensoises dès le retour des vestiaires, avec un festival de buts. Encore très inspiré, Nico Paz trouvait Lucas da Cunha dans la surface, et le joueur des Bleus ajustait à merveille le portier lensois (0-4, 47e). Et Risser sauvait les siens du 5-0 avec une grosse intervention sur son compatriote pour éviter son doublé (52e)…

La suite après cette publicité

Mais le cinquième allait vite tomber. Sur un superbe centre de Luis Milla, et Kempf surgissait pour placer un superbe coup de casque, laissé complètement libre par la défense lensoise (0-5, 54e). Les Artésiens se faisaient humilier - n’ayons pas peur des mots - et Douvikas, servi par Nico Paz, partait dans le dos de la défense et battait Risser (0-6, 57e). La déculottée continuait et Liberali, entré en jeu quelques minutes avant, s’offrait un long rush côté droit, entrait dans la surface, et signait le septième d’un pointu (0-7, 62e). Si Ruben Aguilar réduisait un peu l’écart avec une belle reprise de volée (1-7, 65e), Baturina inscrivait le huitième, profitant encore de la défense catastrophique lensoise (1-8, 69e). Derrière, et heureusement pour les Lensois, Côme a un peu baissé le rythme, mais le jeune Papaccioli, lui aussi parti dans le dos des défenseurs, signait tout de même le neuvième dans le temps additionnel. Du côté de Lens, il y en a plus d’un qui va mal dormir cette nuit…