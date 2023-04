Ligue 2 : Metz met fin à la série de Saint-Etienne et prend la 2e place

La belle série de l’ASSE s’arrête là. Auteur de 10 matchs de suite sans défaite (dont 7 victoires), ce qui leur a permis de réaliser une très belle remontée au classement, les Verts se sont cette fois inclinés à Geoffroy-Guichard. La faute à une équipe messine très performante et victorieuse 3-1. Elle en profite pour chiper la 2e place à Bordeaux avec deux points d’avance.

En 26 minutes, les Grenats avaient fait le plus dur, prenant une avance très confortable grâce au meilleur buteur de Ligue 2, Georges Mikautadze, auteur d’un doublé (10e, 26e sur penalty) et Kouao (12e). Malgré des incidents qui ont émaillé la rencontre, Saint-Etienne a réduit la marque par l’homme en forme du moment, Niels Nkounkou (37e), et aurait même pu revenir en seconde période avec un peu plus de réalisme. Le club du Forez reste 9e.

