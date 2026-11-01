L’OL a déjà trouvé un successeur à Paulo Fonseca !

L’Olympique Lyonnais pourrait rapidement se tourner vers le Portugal pour trouver son prochain entraîneur. Alors que l’avenir de Paulo Fonseca sur le banc rhodanien est au centre des discussions, le nom de Carlos Vicens circule avec insistance dans les médias portugais. Selon A Bola, le technicien espagnol ferait, en effet, partie des pistes étudiées par la direction lyonnaise pour prendre les commandes de l’équipe première. Le dossier s’accélère alors que le départ de Fonseca semble de plus en plus proche.

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Comme nous vous l’indiquions ces dernières heures, le Portugais est annoncé avec insistance du côté du Sporting Portugal, qui cherche un successeur à Rui Borges officiellement limogé. Après la victoire contre Angers (2-0), dimanche, le technicien lyonnais est, lui, apparu particulièrement ému et n’a pas écarté la possibilité de quitter le club : «Rester ? On va voir. Il y a une possibilité». Si rien n’est encore officiel, l’OL doit donc anticiper sa succession. Et selon A Bola, Carlos Vicens serait donc désormais très bien placé pour récupérer le poste.

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Un ancien adjoint de Guardiola

Âgé de 43 ans, l’entraîneur espagnol est libre depuis son départ du SC Braga, le 20 octobre dernier. Il avait rejoint le club portugais à l’été 2025, après avoir passé huit années à Manchester City, où il avait notamment occupé le rôle d’adjoint de Pep Guardiola pendant quatre saisons. Son profil, marqué par une philosophie de jeu tournée vers la possession et le développement des jeunes joueurs, correspondrait aux attentes de la direction lyonnaise. Son passage au Portugal lui a également permis de se faire remarquer. Avec Braga, Vicens a notamment conduit son équipe jusqu’en demi-finales de la Ligue Europa, en finale de la Coupe de la Ligue portugaise et à la quatrième place du championnat lors de la saison 2025-2026.

Comprendriez-vous le choix de Paulo Fonseca de quitter l'OL pour le Sporting ? OUI : c'est son club de cœur, un rêve d'enfance pour lui NON : c'est une trahison totale envers Lyon, il ne peut pas faire ça Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Malgré ces résultats, son aventure s’est terminée prématurément après un début d’exercice jugé décevant. Une expérience qui pourrait néanmoins lui ouvrir les portes d’un nouveau championnat et d’un projet ambitieux en France. La piste Vicens n’est toutefois pas encore officialisée et d’autres noms ont circulé ces dernières heures. Thiago Motta avait notamment été présenté comme un candidat sérieux, mais les discussions auraient buté sur ses exigences financières. Une chose est sûre, la direction lyonnaise souhaite visiblement avancer rapidement afin de ne pas laisser l’équipe sans repères, avec un calendrier chargé qui prévoit notamment la réception de Brest en Ligue 1 et le déplacement face à la Real Sociedad en Ligue Europa. Le choix du prochain entraîneur pourrait donc être connu dans les prochains jours.