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Aliou Cissé est le nouveau sélectionneur de l’Angola

Par Josué Cassé
Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal @Maxppp

Après avoir annoncé son départ de la sélection libyenne, Aliou Cissé n’a pas tardé avant de retrouver un nouveau challenge. Ce jeudi, le Sénégalais a officiellement signé son contrat avec la Fédération angolaise de football (FAF) pour devenir le nouveau sélectionneur des Palancas Negras.

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24 heures après avoir quitté ses fonctions à la tête de l’équipe nationale de Libye, le technicien sénégalais s’offre donc un nouveau défi. Le technicien de 50 ans a signé un contrat de 4 ans et sera présenté dans l’après-midi de jeudi à Luanda.

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