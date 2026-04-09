Aliou Cissé est le nouveau sélectionneur de l’Angola

Après avoir annoncé son départ de la sélection libyenne, Aliou Cissé n’a pas tardé avant de retrouver un nouveau challenge. Ce jeudi, le Sénégalais a officiellement signé son contrat avec la Fédération angolaise de football (FAF) pour devenir le nouveau sélectionneur des Palancas Negras.

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24 heures après avoir quitté ses fonctions à la tête de l’équipe nationale de Libye, le technicien sénégalais s’offre donc un nouveau défi. Le technicien de 50 ans a signé un contrat de 4 ans et sera présenté dans l’après-midi de jeudi à Luanda.