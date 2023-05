Ça se gâte entre José Mourinho et l’AS Roma !

La suite après cette publicité

Membre du Big Four de Serie A, l’AS Roma vient d’enchainer une défaite (contre l’Atalanta) et deux matches nuls (face à l’AC Milan et Monza). Résultat : le club de la Louve est tombé à la septième place du classement, à cinq journées de la fin. Rien de très grave puisque seulement deux unités le séparent du quatrième rang synonyme de Ligue des Champions. Mais à Rome, José Mourinho commence à monter des signes inquiétants.

Hier, après le partage des points contre onze (1-1), le Special One s’est lâché sur l’arbitre de la rencontre. Pas étonnant, nous direz-vous, de la part d’un entraîneur habitué aux punchlines. En revanche, les propos du Portugais destinés à son club ont davantage interpellé. Tout d’abord, Mourinho a commencé à reprocher à ses dirigeants de ne pas se faire respecter par le corps arbitral. « Nous savons tous qu’il y a des clubs qui ne veulent pas de certains arbitres. Nous n’avons pas la force de le faire. Peut-être que le club sera en colère contre moi, mais il me semble qu’il ne veut pas non plus avoir de force. »

Mourinho attaque ouvertement son club

Ensuite, le Lusitanien a clairement reproché à ses dirigeants de ne pas lui fournir le matériel adéquat pour espérer mener à bien les campagnes domestiques et continentales. « Nous n’avons pas l’effectif pour rivaliser sur deux fronts. Pour l’Inter, qui a une équipe très forte, nous avons perdu El Shaarawy et Celik. Et je n’aurai pas Smalling, Llorente, Kumbulla. Pour Dybala et Belotti, je ne dirai pas zéro pour cent, mais même pas cinquante. En fait, c’est plus proche de zéro que de cinquante. Cette fois-ci, ils n’ont même pas pu jouer une minute. Les équipes qui se sont très mal comportées en compétition européenne et qui jouent un match par semaine, ce n’est pas nous, les équipes qui ne se qualifient pas pour les compétitions européennes, ce n’est pas nous. Mais nous sommes la seule équipe qui n’a pas l’effectif nécessaire pour être là où elle est. »

Des propos qui ne sont pas anodins selon plusieurs médias italiens. Pour la Gazzetta dello Sport, Mourinho « n’a jamais été aussi loin de la Roma ». Le quotidien au papier rose évoque notamment des relations de plus en plus fraiches avec sa direction. De son côté, Il Corriere dello Sport se pose clairement la question : « des paroles d’adieu ? » Pour rappel, José Mourinho est sous contrat jusqu’en 2024, mais nous vous révélions hier que le Portugais est en discussions avec le Paris Saint-Germain. Le Special One serait-il en train de forcer son départ ? Affaire à suivre.