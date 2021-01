Un club uruguayen défend Edinson Cavani et fustige le passé colonial de l'Angleterre

«Ils ont envahi et usurpé des terres qu'ils possèdent encore. Ils ont persécuté et exécuté des gens parce qu'ils pensaient différemment, ils ont asservi des populations, les ont privé de leurs droits, et été les champions de l'intolérance religieuse. Aujourd'hui, ils sont juges de la morale, sans tenir compte du contexte ou de la culture. Nous sommes Cavani», a publié dans un tweet le Club Plaza Colonia, équipe de première division uruguayenne, en réaction à la sanction infligée par la Fédération anglaise de football à Edinson Cavani, après un post publié sur le compte Instagram de l'attaquant de Manchester United, jugé raciste par la FA.

Un message adressé à un ami, qu'il remerciait pour un compliment avec le commentaire : "Merci, Negrito." Coupable d'avoir enfreint le règlement de la FA, Edinson Cavani a écopé de trois matches de suspension et d'une amende de 100 000 £ (112 000 euros), avec l'obligation de suivre une formation de prévention au racisme. « J’accepte les sanctions disciplinaires, car je sais que je suis en dehors des coutumes anglaises, mais je ne partage pas ce point de vue. Je m’excuse si j’ai offensé quelqu’un en lui exprimant mon affection, ce n’était pas du tout mon intention, » avait réagi l'ancien du PSG après sa sanction.