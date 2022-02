PSG - ASSE : les compositions probables

La suite après cette publicité

Solide leader de Ligue 1 avec treize points d'avance sur son dauphin marseillais, le Paris Saint-Germain va tenter de retrouver le chemin de la victoire, ce samedi à 21 heures, au Parc des Princes. Opposés à l'AS Saint-Etienne, les Parisiens auront, en effet, à cœur de se relever après la claque reçue la semaine passée face au FC Nantes (1-3), la deuxième défaite du club de la capitale depuis le début de la saison. Séduisant lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions remporté contre le Real Madrid (1-0), les coéquipiers de Marco Verratti, excédé par l'arbitrage après la défaite concédée face aux Canaris, devront retrouver ce collectif inspiré et impliqué pour se défaire des Verts.

En face, les Stéphanois, tenus en échec par Strasbourg (2-2) le week-end dernier, restent quant à eux sur quatre matches sans défaite et comptent bien poursuivre leur série d'invincibilité pour remonter progressivement au classement, eux qui pointent désormais à la 16ème place. Une chose est sûre, la motivation est présente et le club du Forez ne fera pas le déplacement dans la capitale pour rien. C'est tout du moins ce que Pascal Dupraz a laissé entendre en conférence de presse cette semaine : «si on va au PSG pour échanger les maillots avec Messi, Neymar et Mbappé, je ne viens pas», a ainsi lancé le nouveau coach des Verts.

Plumée par les Canaris, la «MNM» veut retrouver ses ailes !

Privé de Sergio Ramos (mollet), Ander Herrera (gêne musculaire), Leandro Paredes (adducteurs) et l'indispensable Marco Verratti (suspendu), Mauricio Pochettino devra également faire sans Achraf Hakimi, absent de dernière minute, et pourrait donc aligner un 4-3-3 pour cette rencontre. Dans les buts, Keylor Navas devrait ainsi être protégé par un quatuor défensif composé de Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Idrissa Gueye est pressenti pour accompagner Danilo et Georginio Wijnaldum. Enfin sur le front de l'attaque, les trois fantastiques Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé assureront le spectacle.

De son côté, Pascal Dupraz devra quant à lui faire sans Yvann Maçon, Joris Gnagnon mais aussi Enzo Crivelli. Touché à la cheville droite sur un contact avec Lucas Perrin face au Racing, Wahbi Khazri devrait cependant bel et bien démarrer. Ainsi le coach des Verts pourrait opter pour un 5-2-1-2 où Paul Bernardoni occupera le poste de dernier rempart. Devant lui, Falaye Sacko, Eliaquim Mangala et Mickael Nadé formeront la défense à trois. Dans un rôle de piston, Sada Thioub et Timothée Kolodziejczak accompagneront Mahdi Camara et Lucas Gourna, présents dans l'entrejeu. Enfin, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri et Denis Bouanga seront chargés de trouver la faille dans la défense parisienne. Réponse à partir de 21 heures.