OM : les très grandes ambitions de Pape Gueye

Si l’Olympique de Marseille a pris le risque de se brouiller juridiquement avec Watford dans le dossier Pape Gueye, c’est en partie parce que le club phocéen croit beaucoup au potentiel du jeune milieu de terrain âgé de 22 ans. Débarqué sur la Canebière après avoir fait ses gammes en Ligue 2 avec Le Havre, Pape Gueye est arrivé entouré d’une réputation flatteuse de grand espoir du football français. Et après des apparitions minutées en première partie de saison, le natif de Montreuil est aujourd’hui un des titulaires indiscutables de Nasser Larguet.

C’est simple, sur les sept derniers matches de l’OM, toutes compétitions confondues, Gueye était titulaire à chaque fois et en a disputé six dans leur intégralité. Un rythme qui le ravit. « Je suis un compétiteur, j’aime jouer. J’ai envie de jouer, j’ai besoin de jouer pour ma progression, ce qui est important pour mon âge », a-t-il déclaré cet après-midi en conférence de presse. Heureux d’enchaîner, Gueye a tout de même pris le temps d’évoquer ses premières sensations en Ligue 1.

« La L2, c’est un bon championnat notamment pour les jeunes, mais je ne pensais pas que la L1 avait un niveau aussi physique et technique. Je suis à l’OM, je côtoie des grands joueurs au quotidien, c’est pour ça que j’ai signé dans ce club. Je sens que je progresse de jour en jour ». Un grand saut réalisé sans trop de difficulté pour le moment pour un joueur qui a connu énormément de choses en à peine six mois entre la découverte de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions.

«Je ne veux pas être juste un joueur de l’OM et de L1. Je veux être une référence»

« C’est vrai qu’on ne dirait pas que ça fait 6 mois que je suis là. Il s’est passé énormément de choses. J’ai appris très rapidement ce qu’est le haut niveau. En quelques mois, je suis passé de la L2 à la Ligue des Champions. J’ai eu l’intelligence de continuer à travailler, de pas trop calculer ce qu’il se dit sur moi. Je suis là, je suis jeune. Je suis venu ici, je savais que ça allait être un défi. C’était un objectif que je voulais atteindre. Je dois continuer ce genre de matches ».

Déterminé, Gueye n’hésite pas à afficher ses ambitions. Car le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a les dents longues. « Je suis ambitieux, je voulais être à l’OM et j’y suis. Je dois progresser sur plein de choses, je ne veux pas être juste un joueur de l’OM et de L1. Je veux être une référence, je travaille pour. Parfois, j’ai trop d’agressivité (sur le terrain, dans les duels), je dois me contrôler. Je suis quelqu’un qui veut gagner. Je travaille sur ça, ça ira. » S’il le dit…