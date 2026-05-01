Menu Rechercher
Commenter 6
CDM

CdM 2026 : la grande annonce de Donald Trump sur l’Iran

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Donald Trump et Gianni Infantino @Maxppp

Dans quelques semaines, la Coupe du Monde 2026 va débuter. Hier soir, Gianni Infantino a fait une grande annonce puisqu’il a assuré que l’Iran, dont la participation était incertaine, serait bien de la partie. «Permettez-moi de commencer par confirmer d’emblée, à l’intention de ceux qui voudraient peut-être dire ou écrire autre chose, que bien sûr, l’Iran participera à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Et bien sûr, l’Iran jouera aux États-Unis d’Amérique. La raison en est simple : nous devons nous unir. Nous devons rassembler les gens.»

La suite après cette publicité

Questionné au sujet de cette annonce, Donald Trump a confié : «si Gianni l’a dit, je suis OK (…) Il en a parlé. Je lui ai dit : "Fais ce que tu veux. Tu peux les avoir. Tu n’es pas obligé de les avoir". Ils ont probablement une bonne équipe… C’est difficile à croire, en fait, mais je pense qu’il faut les laisser jouer.» Il reste à savoir si la fédération iranienne acceptera de participer au tournoi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Iran

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Iran Flag Iran
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier