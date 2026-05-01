CdM 2026 : la grande annonce de Donald Trump sur l’Iran

Dans quelques semaines, la Coupe du Monde 2026 va débuter. Hier soir, Gianni Infantino a fait une grande annonce puisqu’il a assuré que l’Iran, dont la participation était incertaine, serait bien de la partie. «Permettez-moi de commencer par confirmer d’emblée, à l’intention de ceux qui voudraient peut-être dire ou écrire autre chose, que bien sûr, l’Iran participera à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Et bien sûr, l’Iran jouera aux États-Unis d’Amérique. La raison en est simple : nous devons nous unir. Nous devons rassembler les gens.»

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Questionné au sujet de cette annonce, Donald Trump a confié : «si Gianni l’a dit, je suis OK (…) Il en a parlé. Je lui ai dit : "Fais ce que tu veux. Tu peux les avoir. Tu n’es pas obligé de les avoir". Ils ont probablement une bonne équipe… C’est difficile à croire, en fait, mais je pense qu’il faut les laisser jouer.» Il reste à savoir si la fédération iranienne acceptera de participer au tournoi.