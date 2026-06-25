CdM 2026 : Fabián Ruiz agacé par la télévision espagnole

Plusieurs accents naviguent en Espagne et l’accent andalou est celui de Fabián Ruiz. L’international espagnol, formé au Real Betis et évoluant au PSG sous les ordres de Luis Enrique, a récemment quitté l’Hexagone pour participer à la Coupe du Monde 2026 avec la Roja. Seulement voilà, il semble faire partie des footballeurs qui restent attachés à leurs racines. Dans un documentaire nommé "Denomination of Origin", diffusé en début de semaine sur TVE, une polémique a fait surface suite à son accent, notamment celui de sa maman.

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La mère de Fabián Ruiz est apparue dans le documentaire et dans son émission La 1, TVE a choisi de sous-titrer les propos de Chari Peña, la mère du milieu de terrain. Ce mercredi, Ruiz a donc pris le temps de critiquer la chaîne lors d’une interview accordée à DAZN. « Je voulais préciser que si quelqu’un qui regarde l’interview ne me comprend pas, vous pouvez activer les sous-titres pour mon accent andalou si vous le souhaitez ». Le journaliste qui interviewait Ruiz a joué le jeu, affirmant avec qu’il avait parfaitement compris.