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CdM 2026 : Fabián Ruiz agacé par la télévision espagnole

Par Tom Courel
1 min.
Fabian Ruiz @Maxppp

Plusieurs accents naviguent en Espagne et l’accent andalou est celui de Fabián Ruiz. L’international espagnol, formé au Real Betis et évoluant au PSG sous les ordres de Luis Enrique, a récemment quitté l’Hexagone pour participer à la Coupe du Monde 2026 avec la Roja. Seulement voilà, il semble faire partie des footballeurs qui restent attachés à leurs racines. Dans un documentaire nommé "Denomination of Origin", diffusé en début de semaine sur TVE, une polémique a fait surface suite à son accent, notamment celui de sa maman.

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La mère de Fabián Ruiz est apparue dans le documentaire et dans son émission La 1, TVE a choisi de sous-titrer les propos de Chari Peña, la mère du milieu de terrain. Ce mercredi, Ruiz a donc pris le temps de critiquer la chaîne lors d’une interview accordée à DAZN. « Je voulais préciser que si quelqu’un qui regarde l’interview ne me comprend pas, vous pouvez activer les sous-titres pour mon accent andalou si vous le souhaitez ». Le journaliste qui interviewait Ruiz a joué le jeu, affirmant avec qu’il avait parfaitement compris.

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