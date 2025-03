Jean-Michel Larqué fracasse Nasser Al-Khelaïfi

Ces derniers temps, le président du PSG est de plus en plus décrié dans ce petit monde du football français. Une fronde s’installe ainsi, avec des dirigeants comme John Textor qui n’hésitent pas à s’en prendre au Qatari. Jean-Michel Larqué en a visiblement lui aussi gros sur la patate et il s’est lâché sur RMC Sport.

« Ce n’est pas nouveau. Chaque fois qu’un club a dominé le championnat de France, son président était le patron du football français. Chaque fois. Que ce soit Roger Rocher il y a 50 ans, que ce soit Bernard Tapie quand il dominait le championnat, que ce soit Jean-Michel Aulas avec l’Olympique Lyonnais et aujourd’hui c’est au tour du Paris Saint-Germain de dominer de la tête et des épaules. Et donc il (Nasser Al-Khelaïfi) a une place prépondérante. La différence, c’est qu’en plus d’être dominateur sur le plan sportif, il tient tout le monde par le portefeuille. C’est ça la différence. Tout le monde était déjà prêt à aller sous le tapis mais dès qu’il y a 'John, John’ et 'Jean-Pierre, je ne veux plus de ceci ou de cela’ (en référence à une visio houleuse entre dirigeants)… Honnêtement, honnêtement, je ne pense pas que les précédents présidents viraient leurs collègues comme il les vire et dit qu’il ne veut plus avoir à leur parler ou à les voir. Ce n’est pas les autres qui ont peur mais c’est lui qui ne veut plus les voir », a ainsi expliqué le grand nom de l’ASSE. Nasser appréciera…