Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

Real Madrid : Aurélien Tchouameni et Arda Güler envoient un message à Xabi Alonso

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Aurélien Tchouameni lors du Mondial des Clubs @Maxppp

Les joueurs du Real Madrid commencent à prendre la parole pour réagir au départ de Xabi Alonso. Après la réaction de Kylian Mbappé, c’est Aurélien Tchouameni qui a tenu à envoyer un message à son ex-coach. «Merci pour tout. Ce fut un plaisir d’apprendre auprès de l’un des meilleurs. Je te souhaite le meilleur pour la suite», a-t-il posté sur son compte Instagram, imité par son jeune coéquipier Arda Güler.

La suite après cette publicité

«Monsieur Xabi Alonso, merci de m’avoir fait confiance dès le premier jour. Chaque conversation, chaque détail, chaque exigence m’ont aidé à façonner mon jeu et à me pousser vers un niveau supérieur. Je vous suis sincèrement reconnaissant pour tout ce que vous avez apporté à mon parcours. Votre confiance en moi m’a permis de devenir un meilleur joueur. Je vous souhaite, à vous et à votre équipe, beaucoup de succès pour la suite. Votre influence restera à jamais gravée dans ma mémoire.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Aurélien Tchouameni
Arda Güler

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni
Arda Güler Arda Güler
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier