Real Madrid : Aurélien Tchouameni et Arda Güler envoient un message à Xabi Alonso

Les joueurs du Real Madrid commencent à prendre la parole pour réagir au départ de Xabi Alonso. Après la réaction de Kylian Mbappé, c’est Aurélien Tchouameni qui a tenu à envoyer un message à son ex-coach. «Merci pour tout. Ce fut un plaisir d’apprendre auprès de l’un des meilleurs. Je te souhaite le meilleur pour la suite», a-t-il posté sur son compte Instagram, imité par son jeune coéquipier Arda Güler.

«Monsieur Xabi Alonso, merci de m’avoir fait confiance dès le premier jour. Chaque conversation, chaque détail, chaque exigence m’ont aidé à façonner mon jeu et à me pousser vers un niveau supérieur. Je vous suis sincèrement reconnaissant pour tout ce que vous avez apporté à mon parcours. Votre confiance en moi m’a permis de devenir un meilleur joueur. Je vous souhaite, à vous et à votre équipe, beaucoup de succès pour la suite. Votre influence restera à jamais gravée dans ma mémoire.»