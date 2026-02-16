PSG : la blague de Luis Enrique sur le danger pour ses gardiens

L’entraîneur du PSG Luis Enrique a ironisé sur les précédents agités, face à l’AS Monaco, au Stade Louis-II avant d’y rejouer demain soir en barrage aller de la Ligue des Champions, glissant en conférence de presse : « je ne sais pas si j’attends une soirée plus calme. Peut-être qu’on va jouer sans gardien (rire, ndlr). Aucun gardien ne veut jouer face à Monaco » Une sortie mi-blague mi-référence à des souvenirs récents très rugueux pour les portiers parisiens face à Monaco, souvent au cœur de faits de jeu violents et polémiques.

Pour rappel, la saison passée, Gianluigi Donnarumma avait subi un traumatisme facial après une semelle dangereuse du Monégasque, Wilfried Singo, lors d’un Monaco-PSG. Un geste non sanctionné malgré la blessure qui a laissé au portier italien une balagre à vie sur sa joue gauche. Plus récemment, le gardien, Lucas Chevalier, a lui aussi été touché à la cheville par un tacle de Lamine Camara au Louis-II. L’action, jugée comme devant valoir rouge par le patron de l’arbitrage, avait relancé les débats sur la protection des gardiens.

