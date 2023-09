Claude Makelele quitte Chelsea

La suite après cette publicité

Le ménage continue à Chelsea. Ce matin, la presse anglaise indiquait que l’ancien entraîneur intérimaire Bruno Saltor avait quitté Stamford Bridge par la porte de derrière, sans annonce officielle, moins de quatre mois après son association avec Mauricio Pochettino.

Plus tard, le Daily Mail nous apprend que Saltor n’est pas le seul à quitter le navire. Claude Makelele et les Blues se sont mis d’accord pour un départ à l’amiable. Depuis 2019, l’ancien milieu de terrain occupait un rôle de conseiller technique et travaillait en étroite collaboration avec les joueurs de l’académie et suivait leurs performances techniques à l’entraînement et en match.