Ballon d’Or : une légende de l’OL dévoile son podium

À plus de 24h de la cérémonie du Ballon d’Or 2026, prévue ce lundi 26 octobre à Londres, Sonny Anderson a dévoilé son podium lors d’un long documentaire diffusé sur Téléfoot, ce dimanche matin. L’ancien attaquant brésilien de l’Olympique Lyonnais a placé Kylian Mbappé en tête de ses favoris, devant Lamine Yamal et Harry Kane. Interrogé sur la confiance affichée par l’international français, qui estime mériter cette récompense, Anderson n’a pas souhaité lui reprocher son ambition : « s’il a confiance en lui et qu’il le pense, moi, je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas le dire qu’il mérite le Ballon d’Or. »

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Le Brésilien a ensuite détaillé ses choix. « Pour faire mon podium, troisième, je mettrais Harry Kane, parce que la saison et ce qu’il a fait avec le Bayern, marquer autant de buts et avec l’Angleterre, il mérite d’être sur le podium. Numéro 2, Lamine Yamal. C’est un joueur qui me fait quand même lever de mon canapé. Quand il fait des dribbles, quand il fait des passes, ça me fait rêver et c’est ce qu’on attend d’un joueur. Mais pour moi, le numéro 1, c’est Kylian Mbappé. En tant que buteur, on ne peut pas rêver mieux. Quand on fait ce sport, c’est pour faire rêver les gens, c’est pour faire marquer des buts et un attaquant, il est là pour marquer des buts et lui, il en marque. » Voilà qui est dit.